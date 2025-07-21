Eskiye oranla alışverişlerini sınırlandırmak zorunda kalan gurbetçiler sebebiyle şehir esnafı da önceki yıllara nazaran bu yaz sezonunda beklenen ekonomik hareketliliğin yaşanmadığını belirtti.

Yurt dışından Türkiye’ye kişi başı en fazla 9 bin 999 Euro nakit para getirilebilmesi ve 500 gram üzeri altın için gümrükte beyan zorunluluğu getirilmesi, özellikle kuyumculuk ve mobilya sektörlerinde alışverişleri fazlasıyla olumsuz etkiliyor.

Esnafın Boynu Bükük

Yozgat’ta uzun yıllardır kuyumculuk yapan Adem Nazlı, “Eskiden gurbetçi hemşehrilerimiz 10 binlerce Euro değerinde altın alırdı. Düğün alışverişleri, takılar, setler çok yaygındı. Şimdi sadece küçük parçalar, gram altın ya da yüzükle yetiniyorlar. Bu da işlerimize olumsuz yansıyor” dedi.

Mobilya ve halı sektörü de benzer bir tablo çiziyor. Esnaflar, önceki yıllarda gurbetçilerin evlerine baştan sona halı, perde, koltuk takımı aldıklarını ancak bu yaz büyük harcamaların azaldığını ve gurbetçi müşterilerin çok azaldığını ifade ediyor.

Tatile Başka Ülkeye Gidiyorlar

Bazı gurbetçiler ise Türkiye’deki tatil masraflarının artması nedeniyle artık Yozgat’a sadece kısa süreli aile ve memleket ziyareti yaptıklarını vurguluyor. Almanya’dan gelen bir gurbetçi ise “Antalya’ya gitmek artık Yunanistan ya da Mısır’dan daha pahalıya geliyor. Bu yıl sadece ailemi görmek için geldim, mümkün oldukça harcama yapmıyorum” dedi.

Yozgat’taki lokanta ve restoranlarda ise durum daha farklı görülüyor, gurbetçiler aylarca hasret çektiği yöresel lezzetlere karşı koyamıyor. Desti kebabı, Arabaşı, Bulamaşı çorbası, mantı gibi yöresel lezzetlerin peşinden giden gurbetçiler bu açıdan esnafın yüzünü güldürdü.