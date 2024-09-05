Yozgatlı bir annenin oğlu olan ve Türk futbolunun parlayan yıldızlarından biri haline gelen milli futbolcu Arda Güler, dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden biri olan Ballon d'Or kapsamında verilen Kopa Trophy için aday gösterildi.

Bu ödül, 21 yaş altı en iyi futbolcuya takdim ediliyor ve Arda Güler, Real Madrid formasıyla gösterdiği üstün performans sayesinde bu listede yerini aldı.

Ballon d'Or ödüllerinin bu yılki sahipleri, 28 Ekim Pazartesi günü Paris'teki ünlü Theatre du Chatelet'te gerçekleştirilecek görkemli bir törenle açıklanacak. Gecede, "En İyi Kadın Futbolcu", "En İyi Erkek Futbolcu", "Kadınlarda En İyi Kulüp", "Erkeklerde En İyi Kulüp", "Kopa Trophy", "Yachine Trophy", "Yılın En İyi Erkek Teknik Direktörü" ve "Yılın En İyi Kadın Teknik Direktörü" gibi önemli kategorilerde ödüller sahiplerini bulacak.

Arda Güler'in aday gösterildiği Kopa Trophy ödülüne, dünya futbolunun diğer genç yetenekleri de aday oldu. Bu prestijli ödül için aday gösterilen diğer isimler arasında Pau Cubarsi, Alejandro Garnacho, Karim Konate, Kobbie Mainoo, Joao Neves, Savinho, Mathy Tel, Lamine Yamal ve Warren Zaire-Emery gibi yetenekli futbolcular bulunuyor.

Ayrıca, en iyi kaleciye verilen Yachine Trophy için de adaylar belirlendi. Bu ödül için Diogo Costa, Gianluigi Donnarumma, Gregor Kobel, Andrei Lounine, Mike Maignan, Giorgi Mamardachvili, Emiliano Martinez, Unai Simon, Yann Sommer ve Ronwen Williams yarışacak.

"Yılın En İyi Kulübü" kategorisinde ise Borussia Dortmund (Almanya), Girona (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Real Madrid (İspanya) ve Manchester City (İngiltere) gibi dev kulüpler aday olarak gösterildi.

Son olarak, "Yılın En İyi Erkek Teknik Direktörü" ödülüne aday olan isimler arasında Bayer Leverkusen'in başındaki Xabi Alonso, Real Madrid'in tecrübeli çalıştırıcısı Carlo Ancelotti, İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Atalanta'nın başarılı ismi Gian Piero Gasperini, Manchester City'nin efsanevi teknik direktörü Pep Guardiola ve Arjantin'i Dünya Kupası zaferine taşıyan Lionel Scaloni yer alıyor.

Bu ödül töreni, futbol dünyasının en büyük yıldızlarını bir araya getirirken, Arda Güler gibi genç yeteneklerin de uluslararası arenada tanınmasına büyük katkı sağlayacak.