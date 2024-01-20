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Emeklilere yönelik yüzde 5 ek zam teklifi, gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmek üzere sunulacak. Bu teklifin ardından milyonlarca emekli, ek zamdan kimlerin yararlanacağını merakla bekliyor. Peki, yeni emekliler ek zamdan yararlanabilecek mi? İşte konuyla ilgili detaylar:

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen emekliye ek yüzde 5 zam teklifi, Genel Kurul'da görüşülmesinin ardından yasalaşacak. Bu düzenleme sonucunda milyonlarca emekli, toplamda yüzde 42,6 oranında zam alacak. Ayrıca, teklifin hayata geçmesiyle en düşük emekli maaşı 10 bin lira seviyesine çıkacak.

Maaş farkları, ek zam kararının Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından emeklilere Ocak ayı içinde ödenecek. Emekliler, ilk zamlı maaşlarını Şubat ayında alacaklar. Ocak maaşlarından kaynaklanan farkların ise Şubat ayının ilk haftasında hesaplarına yatması bekleniyor.

Yeni emekliler de ek zamdan faydalanabilecek. Teklifin yürürlüğe girmesi öncesinde veya sonrasında emeklilik başvurusu yapan herkes, ek zam uygulamasından yararlanabilecek. Ayrıca, en düşük emekli maaşının 10 bin TL olarak belirlenmesi uygulamasından da yeni emeklilerin yararlanabileceği belirtiliyor.