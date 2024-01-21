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Emekliler için beklenen haber sonunda geldi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'ndan sonra milyonlarca emeklinin gözleri önünde ek zam oranını açıkladı. Yapılan duyuruya göre, emeklilere yüzde 5 zam yapılacak. Ancak, bu zam ile birlikte maaş dengesinin nasıl sağlanacağı merak konusu. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında yüzde 37,5'in üzerine ek olarak yüzde 5 zam yapılacağını açıkladı.

MAAŞ DENGESİ NASIL SAĞLANACAK?

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıkarıldı. Ancak, ek zam sonrasında emekliler arasındaki maaş dengesinin sağlanamadığı gözlemleniyor. Uzmanlar, temmuz ayındaki artışın, dengeyi sağlama noktasında önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor.

Yüzde 5'lik ilave zam alan emekliler, yeni maaşlarını hesaplamaya başlarken, maaş dengesinin sağlanması için Meclis Plan Bütçe Komisyonu da çalışmalara başladı.

SSK ve Bağkur emeklileri, ek zamlı maaşlarına şubat ayında kavuşacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, yasa teklifi üzerinde çalışarak maaş düzenlemesine odaklandı. Enflasyon tahminleri doğrultusunda maaş dengesi, temmuz ayında SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yüzde 24 oranında zam yapılmasıyla sağlanacak.

Uzmanlar, emekli memurların ocak ayında aldıkları toplu sözleşme zammı nedeniyle, temmuzda yüzde 18.6 oranında bir artış yaşayacaklarını belirtiyor. SSK ve Bağkurluların yüzde 24 zam alacağı temmuzda, emekli memurların oransal olarak eşit bir zam dengesi korunacak.

Show TV Ana Haber'e katılan bir uzman, örnek bir hesaplama yaparak, ek zam kanunu sonrasında maaşlarda oluşacak farkları şu şekilde açıkladı: "Örneğin, aralık ayında maaşı 15 bin lira alan bir kişi, ocak ayında 20 bin 635 TL alacak. Ek zam kanunu çıktıktan sonra bu kez maaşı yüzde 42.57 üzerinden hesaplanacak ve bu kişiye 750 lira fark ödenecek."

En düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye çıkarıldı. Kök aylığı 6 bin TL olanların maaşı da yüzde 37.57'lik zamma göre hesaplandıktan sonra ek zam kanunu çıktıktan sonra yüzde 42.57'lik zamma göre yeniden hesaplanacak ve bu kişiye 1746 liralık fark ödenerek 10 bin TL tamamlanacak.

2024'ün 6 aylık enflasyonu yüzde 24'ten düşük de çıksa, fazla da çıksa, SSK ve Bağkur emeklisi ile memur emeklisi arasındaki zam dengesi oransal olarak eşit bir şekilde korunacak.