Emekli maaşlarına yapılan düzenlemeler kapsamında en düşük emekli maaşı 12.500 TL’ye yükseltildi. Ancak birçok emekli ek zamdan faydalanamadı. Yozgatlı emeklileri de ilgilendiren konuya ilişkin kulis bilgiler ise gelmeye başladı. SGK Uzmanı Çetin Ateş, tüm emeklilerin bu ücretten faydalanacağını açıkladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73 oranında enflasyon zammı yapılırken, memur emeklilerine yüzde 19,31 oranında zam uygulandı. Ocak ayında emeklilere yüzde 49,25 oranında maaş zammı gerçekleştirilmişti. Ancak bu zam, kök aylıkları 6.700 TL ve altında olan emeklileri etkilememişti ve en düşük emekli maaşı 10.000 TL’de kalmıştı.

Temmuz zammında da maaşların 8.023 TL ve altında kök aylıkları sebebiyle 10.000 TL’de kalacağı öngörülüyordu. Hükümet cephesi bu konuda harekete geçerek en düşük emekli maaşını 12.500 TL olarak belirledi. Ancak yapılan ekstra ücret eklemesi tüm emeklileri kapsamadı.

Eski devlet bakanı Masum Türker, emeklilere yapılacak refah payı zammının tarihini “önümüzdeki hafta” olarak açıkladı. Türker’in bu açıklaması gündeme bomba gibi düştü. SGK Uzmanı Çetin Ateş ise refah payı için oran vererek, “Olma ihtimali var. Ona da bir kaynak yaratıp, yüzde 5 refah payı açıklanabilir” dedi.