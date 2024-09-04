Yozgatlı emeklileri de ilgilendiren düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine alınacak. Detaylar haberimizde…

TBMM, 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte, emekliler ve çalışanları yakından ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi gündemine alacak. Yeni düzenlemeyle, emekliler için ek bir maaş alma imkanı sunan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) yeniden masaya yatırılacak.

TES, emeklilik döneminde ek bir gelir sağlamayı hedefleyen bir sistem olarak öne çıkıyor. Bu sistem kapsamında, çalışanların maaşlarından belirli bir oran kesilerek bir fon oluşturulacak. Bu kesintilere, devlet ve işverenler de katkıda bulunacak. SGK Uzmanı Emin Yılmaz'ın TGRT Haber'e yaptığı açıklamalara göre, bu sistemden yararlanan emekliler, mevcut emekli maaşlarının yanı sıra ek bir maaş daha alabilecek.

YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

TBMM’nin açılmasıyla birlikte ele alınacak düzenlemeler, sadece TES ile sınırlı kalmayacak. Ev hanımlarının emeklilik durumu, SSK ve Bağ-Kur prim gün sayılarının eşitlenmesi gibi önemli konular da bu süreçte gündeme gelecek.

EK GELİR FIRSATI

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2017 yılından bu yana uygulanıyor ve çalışanların brüt maaşından yüzde 3 oranında kesinti yapılıyor. TES ile birlikte, bu kesintilerin zorunlu hale getirilmesi ve işverenlerin de minimum bir buçuk veya iki puanlık katkı sağlaması öngörülüyor. Bu sistem, emeklilik döneminde ikinci bir maaş alma fırsatı sunarak, emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin, TBMM’de yeniden gündeme gelmesi ve kısa sürede hayata geçirilmesi bekleniyor.