Gürcistan maçında attığı muhteşem golle EURO 2024’e damga vuran annesi Yozgatlı Arda Güler’e övgüler yağmaya devam ediyor.

Real Madrid’in efsane oyuncularından Guti, Arda’nın kendisini idol olarak seçmesinden büyük gurur duyduğunu ifade ederek, "Arda Güler’in idollerinden biri olarak benim adımı anması benim için bir onurdur. Arda Güler, nesli tükenmekte olan bir oyuncu. Başka bir zamandan gelmiş bir yetenek gibi" dedi.

BELLİNGHAM: ANTRENMANDA BİLE İNANILMAZ ŞEYLER YAPIYOR

Her yıl Avrupa’nın en iyi genç futbolcularına verilen Golden Boy ödülünün yaratıcısı Massimo Franchi, Real Madrid ve İngiltere Milli Takımı’nın yıldızı Jude Bellingham’ın Arda’nın yeteneklerine olan hayranlığını dile getirdi.

Franchi, "Bellingham, geçen yıl aralık ayında bana Real Madrid’in harika bir genç oyuncuya sahip olduğunu ve bu oyuncunun kendisinden daha iyi olma potansiyeline sahip olduğunu söylemişti. Bu genç Arda Güler’di. Bellingham’a göre Arda, antrenmanda bile inanılmaz şeyler yapıyordu ve henüz 19 yaşına yeni girmişti" diye konuştu.

Arda Güler'in olağanüstü yetenekleri ve genç yaşına rağmen gösterdiği performans, futbol dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor.

Real Madrid’in genç yıldızı, gelecekte de adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.