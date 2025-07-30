Yozgatlı Derneklerden Aşure Ikramı

Bursa Yozgatlı Dernekler Federasyonu tarafından, Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure ikramı programı düzenlendi.

Etkinlik öncesinde, vatan uğruna şehit olan güvenlik güçleri ile yangınla mücadele eden görevliler için dua edildi. Programa federasyon yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bursa Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Serhat Baran, programın ardından yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirdikleri aşure etkinliğini bu yıl da sürdürmekten mutluluk duyduklarını belirterek, “Şehitlerimiz ve yangınlarda görev alan kahramanlarımız için dualarla başladığımız etkinliğimizde, birlik ve beraberliğin simgesi olan aşuremizi hemşehrilerimizle paylaşmanın sevincini yaşadık. Bizleri yalnız bırakmayan değerli yönetim kurulu üyelerime ve dostlarıma teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin” dedi.