Toplantıda, federasyonun yürüttüğü faaliyetler ele alınırken önümüzdeki döneme yönelik planlamalar da masaya yatırıldı.

Toplantı kapsamında federasyonun geleneksel hale gelen Arabaşı buluşmaları için kura çekimi yapılarak, programlara ev sahipliği yapacak dernekler belirlendi. Kültürel dayanışmayı pekiştirmeyi hedefleyen Arabaşı organizasyonunun bu yıl daha geniş katılımla yapılması planlanıyor.

Toplantıda konuşan Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Selçuk Bağcı, federasyonun son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Bağcı, hemşehri dayanışmasının önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: “Derneklerimizin gayretleri, hemşehri kültürümüzün yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Federasyon olarak iş birliği içinde çalışmayı sürdürecek, kültürel değerlerimizin yaşatılmasına ve hemşehrilerimizin birlik ve beraberliğine katkı sunacağız. Birlikte daha güçlüyüz.”

Toplantıda ayrıca, sosyal ve kültürel faaliyetlerde iş birliğinin artırılması, gençlik çalışmalarının güçlendirilmesi ve hemşehri camiasının ihtiyaçlarına yönelik projelerin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Program, görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.