Özelliğe erişmek için profil > Ayarlar > Hareketlerin > İzleme geçmişi adımlarını izlemek yeterli. Burada videoları tarihe veya içerik üreticisine göre sıralamak ve istenen videoyu listeden kaldırmak da mümkün.

Instagram’da İzleme Geçmişi Kolaylığı

Instagram, Reels videoları için izleme geçmişi özelliğini kullanıma sundu. Bu özellikle birlikte kullanıcılar artık son 30 gün içinde izledikleri tüm Reels videolarını görüntüleyebilecek. Daha önce bir videoyu yanlışlıkla geçip kaydedemeyen kullanıcılar için bu yenilik büyük kolaylık sağlıyor.

Nasıl Uygulanacak?

Instagram Başkanı Adam Mosseri, yeni aracın kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik olduğunu belirtti. Özelliğe erişmek için profil > Ayarlar > Hareketlerin > İzleme geçmişi adımlarını izlemek yeterli. Burada videoları tarihe veya içerik üreticisine göre sıralamak ve istenen videoyu listeden kaldırmak da mümkün.

Sosyal Medyada Rekabet Kızışıyor

Öte yandan, TikTok’un 6 aya kadar izleme geçmişi sunduğu düşünüldüğünde Instagram’ın 30 günlük sınırı kısa kalıyor. YouTube ise Shorts ve uzun videoları aynı geçmişte saklayarak kullanıcıların geçmiş sayfası üzerinden erişim sağlamasına imkân tanıyor.