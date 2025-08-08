Dünya Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı hemşehrimiz Mithat Coşkunsoy, madde bağımlılığının birey ve toplum sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, bağımlılıktan uzak, sağlıklı bir yaşamın önemini vurguladı.

Coşkunsoy, madde bağımlılığının; aile bağlarını zayıflattığını, iş gücü kayıplarına neden olduğunu ve gençlerin geleceklerini tehdit ettiğini belirtti.

Coşkunsoy, Madde bağımlılığının hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı olumsuz etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade etti.

İyileşme sürecinin zorlu ve uzun bir yol olduğunu ancak bu yolda yalnız olunmadığını dile getiren Coşkunsoy, “Her yeni gün, bağımlılığın getirdiği engelleri aşmak, güçlenmek ve hayatınızı yeniden şekillendirmek için yeni bir fırsattır. Madde bağımlılığı olmayan bir hayatın zevklerini keşfetmek mümkündür” dedi.

Bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalık, erken müdahale ve profesyonel destek mekanizmalarının önemine dikkat çeken Coşkunsoy, toplumun her kesimini bu mücadeleye destek olmaya çağırdı.