Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi tarafından yürütülen Sedmaster Yaz Kampı kapsamında kurulan SedAktif Spor Kulübü’nün yaz boyunca faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini söyledi.

Topal, kulüp çatısı altında bir araya gelen çocukların uzman eğitmenler eşliğinde voleybol, basketbol, matrak, akıllı dart ve geleneksel çocuk oyunları gibi birçok sportif etkinliğe katılarak hem eğlendiklerini hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağladıklarını belirtti.

Topal, “Bu etkinlikler sayesinde çocuklarımız özgüven kazanıyor, takım çalışmasını öğreniyor ve aktif bir yaz geçiriyor. Ayrıca sosyal hizmet desteği alan aileler için de bu program umut ve mutluluk kaynağı oluyor” dedi.

SedAktif Spor Kulübü’nün sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü temel alarak çocukların bedensel ve ruhsal gelişimine katkı sunmaya devam edeceğini vurgulayan Topal, “Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için bu tür faaliyetlere önem veriyoruz” ifadesini kullandı.