Yozgat’ın Saraykent ilçesine bağlı Çiçekli Köyünde minikler anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. ‘Doğayı Sev Yeşili Koru’ diyerek harekete geçen çocuklar ellerine eldivenlerini geçirdikten sonra okul çevresinde ve köyde gördükleri çöpleri toplamaya koyuldu. Etkinlikte çevreyi temiz tutmanın önemi ve gerekliliği konuşuldu. Öğrenciler, çevreyi korumanın gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını ifade ederek bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini belirtti.

Çiçekli Fatma Ali İçen Ortaokulu Okul Müdürü Abdulsamet Güzel "Bugünkü amacımız ‘Vatanımız Yeşil’ projesi adı altında öğrencilerimizle beraber köyümüzün ve okulumuzun etrafındaki çöpleri toplamak ve temizlemek. Bunu yapmamızın amacı, öğrencilerimize geleceğe karşı bilinç oluşturmak, temiz bir gelecek hazırlamak, çevremizi temiz tutmak ve temiz bir ortam bırakmak. Aynı zamanda velilerimizi bilinçlendirerek duyarlılıklarını arttırmak istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

Okul öğrencilerinden Miraç Eren Öncü "Hem hayvanları korumak hem de doğamıza iyi davranmak için bu çöpleri topladık" dedi.

Şirin Melike Işıksoy ise "Bugün okul arkadaşlarımızla birlikte çevremizdeki çöpleri toplayıp doğaya katkımızın olmasını istedik. Doğamızı seviyoruz. Hayvanları da seviyoruz. Onların iyiliği için bu çöpleri topladık" şeklinde konuştu.