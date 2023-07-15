Yozgatlı çiftçinin sorunlarına değindi

Tarım ve Maliye Eski Bakanı, Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, TBMM Genel Kurulunda Yozgat, Orta Anadolu ve Türkiye çiftçisinin hasat, ürün teslim ve güncel sorunlarına değinerek bir konuşma yaptı.

Milletvekili Kayalar konuşmasında, “Bu ek bütçe içerisinde baktığımız zaman 52,1 milyar lira tarım sektörüne, tarımsal desteklemelere ayrılmış durumda. 1 trilyon 150 milyar lira içerisinde bugünkü sıkıntıyı göz önüne alırsak çiftçi kesimini, tarımla uğraşan insanları ve bu sayıyı, tarımın büyüklüğünü, daha da önemlisi tarımın temel sektör olması dolayısıyla önemini göz önüne aldığımız zaman bu rakam -madem bir ek bütçe yapıldı- tarımdaki sıkıntıları çok giderecek gibi gözükmüyor. Şimdi, bugün tarımdaki sıkıntılarımız diyoruz -şu anda güncel- ben araziden, sahadan geliyorum, Toprak Mahsulleri Ofisinin alım merkezlerinin, özel siloların alım merkezlerinin birçoğunu dolaştım.

Kendi ilim Yozgat ve Orta Anadolu Bölgesi'nde ve oradan geliyorum. Şu andaki sıkıntı çok büyük. Sıkıntı şöyle: Şimdi bir randevu sistemi var. Çiftçi hasada başlamış, randevusunu alıyor. Randevular ağustos ayı sonu, eylül ayının ortalarına kadar gidiyor; bu, üç gün önceki randevuların tarihi, belki şu anda daha da uzadı. Şimdi hasat bitmiş, çiftçi ürünü almış, tarlada mı bırakacak, nereye götürecek? Teslim etmede çok büyük sıkıntısı var, randevuda çok büyük sıkıntısı var. Daha ileri gidelim, bu randevu tarihlerine geldi, teslimi yaptı; ürün bedelini alma konusunda şu anda bir ay, kırk gün, kırk beş gün şeklinde bir süre söyleniliyor. Eğer bu süreyi de hesaba katarsak iki-iki buçuk ay sonra ürün bedelini inşallah alacak diyelim. Bu ayın sonunda Tarım Kredi borçlarının ödenmesi zamanı geliyor çiftçiyle ilgili. Şimdi, devletten alacağı olan bir insanın bir anlamda -Tarım Kredi devlettir- devlete verilecek olan borçlarını, ödenecek olan borçlarını nasıl ödeyeceği konusu gerçekten güncel olarak çiftçinin önünde büyük bir sıkıntı olarak duruyor. Aynı şekilde, bugün alımlardaki en büyük sıkıntılardan birisi silolar; kapalı silolarda Toprak Mahsulleri Ofisinin ve diğer özel siloların kapasiteleri dolu durumda. Nisan ayının sonuna kadar Türkiye'de ithalat yapıldı, şu anda silolar dolu, alım yerleri dolu; şimdi, açığa alım yapılacak, açığa alımlar için de yerler hazır değil. Bu ne zaman yapılacak? Bu da belli değil. Kotada çok büyük sorunlar var çiftçiyle ilgili; teslim edebileceği ürünlerde her çiftçinin kendine göre kotaları var, bu kotalarda gerçekten yüzde 100'e yakın çok büyük sorunlar var. Bu sorunlarla da yakından ilgilenilmesi gerekiyor. Kademeli bir fiyat belirlemesi yapılmadı; Ofisin 9 bin liranın üzerinde alacağını iddia ettiği buğdaylar şu anda Trakya'da 5 bin 500-6 bin 200 lira arasında satılıyor, Orta Anadolu'da -Yozgat başta olmak üzere, şimdi Sivas ve doğuya doğru kayacak hasat- bunlar 5 bin 800, 6 bin ve 6 bin 200 lira mertebesinde. Ben hükûmetimizden ek bütçeyle ilgili olarak ilgili değerli bakanlardan gerçekten bu gece ve sabah ilgilenilmesi gereken konuyla ilgilenmelerini hassaten grubumuz adına da buradan rica ediyorum” dedi. Melike Aslı Arslan