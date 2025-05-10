Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı Şevki Güngör, çiftçilere bitki koruma ürünlerinin hazırlanması ve uygulanması sırasında dikkat edilmesi gereken önemli hususları hatırlattı.

Bitki koruma ürünlerinin kullanılmadan önce etiketin dikkatlice okunması gerektiğini belirten Güngör, etiketin ürünün doğru kullanımıyla ilgili tüm bilgileri içerdiğini ve talimatlara mutlaka uyulması gerektiğini söyledi.

Güngör, bitki koruma ürünlerinin asla doğrudan solunmaması ve ciltle temastan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Bitki koruma ürünlerini kullanmadan önce hazırlık aşamasında, kullanılacak alanda lavabo, duş ve göz duşu gibi temizlik imkanlarının bulunması gerektiğine dikkat çeken Güngör, ilaçlama makinelerinin düzenli bakımının yapılmasının önemine de değindi. İlaçlamada kullanılacak pülverizatörlerin somunları, vanaları, filtreleri ve memelerinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Uygulama sırasında kişisel koruyucu donanımların, yani koruyucu tulum, eldiven, gözlük ve maske gibi ekipmanların mutlaka kullanılmasını isteyen Güngör, bitki koruma ürünlerinin rüzgarsız ve yağışsız havada, özellikle sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde uygulanması gerektiğini söyledi. Güngör, uygulama yapılan alanlarda güvenlik önlemlerinin alınarak, tarla veya alan dışında diğer kişilerin bulunmaması gerektiği uyarısında bulundu.

Uygulama sonrasında ise kullanılan ekipmanların bol suyla temizlenmesi gerektiğini vurgulayan Güngör, boş ürün ambalajlarının lisanslı firmalara teslim edilmesi gerektiğini belirtti. Güngör, kişisel koruyucu donanımların bakımlarının yapılması ve güvenli bir şekilde depolanması gerektiğini ifade etti.

Güngör, çiftçilerin bu önlemleri dikkate alarak hem verimli bir üretim süreci geçireceklerini hem de sağlık açısından risklerden korunacaklarını söyledi.