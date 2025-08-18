Tarım Kredi, Yozgatlı çiftçileri de yakında ilgilendiren üreticilerin hayvan yemi ihtiyaçlarını karşılamak için 12 Eylül 2025’e kadar sürecek vade farksız ödeme kampanyası başlattı.

Tarım Kredi Kooperatifleri, üreticilerin hayvan yemi ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılayabilmeleri için vade farksız ödeme imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında çiftçilere, 30 Ocak 2026 tarihine kadar vade farksız ödeme imkanı getirildi.

Kampanya stoklarla sınırlı olup, 12 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, "Tarım Kredi, her zaman olduğu gibi üreticilerin yanında olarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve maliyet yönetimini desteklemeyi amaçlıyor" denildi.