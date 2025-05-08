Kayseri Şeker, 2025 üretim yılı için çiftçilere yönelik avans ödeme takvimini belirledi. Avans ödemeleri 29 Mayıs-10 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal fabrikalarına bağlı 21 bölgede faaliyet gösteren Kayseri Şeker, pancar ekiminden hasada kadar çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tohum, gübre, ilaç ve motorin gibi ayni avanslar ile ekim, çapa, bayram, sulama ve söküm gibi nakdi avanslarla üreticisine destek sağlamaya devam ediyor.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çiftçinin alın teri kurumadan ihtiyaçlarının karşılanmasının temel öncelikleri olduğunu vurguladı.

Akay, “Çiftçimizi ekimden hasada kadar yalnız bırakmıyoruz. Amacımız, üreticimizin her zaman yanında olmak ve onların emeğinin karşılığını zamanında ödeyerek tarımsal üretime katkı sunmaktır” ifadelerini kullandı.

Kayseri Şeker, tarım sektöründe üreticilere sunduğu desteklerle bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam edecek.