Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından ekin ekme sezonunun başlamasıyla birlikte traktör sürücülerine yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında sürücülere, trafik kazalarında yaralanmaları önlemeye yönelik ROPS (Rollover Protection System) sistemi, traktörlerin gece ve gündüz görünürlüğünü artıran reflektörler, sarı flaşör lambalar ile genel trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

Jandarma ekipleri ayrıca traktör sürücülerine reflektör dağıtarak güvenli sürüşün önemine dikkat çekti. Yapılan bilgilendirme ve dağıtım faaliyetlerinin, hem sürücülerin hem de tarım alanlarında çalışan diğer vatandaşların güvenliğini artırmayı hedeflediği belirtildi.

Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı, çalışmaların devam edeceğini ve vatandaşların trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu duyurdu.