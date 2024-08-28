Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere ödenecek bitkisel üretim destekleri açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl için çiftçilere; “Mazot ve Gübre Destekleri”, “Fark Ödemesi Destekleri”, “Sertifikalı Tohum Destekleri”, “Lisanslı Depoculuk Destekleri” ve “Yem Bitkileri Destekleri” kategorilerinde yapılacak destekler açıklandı.

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Değerli üreticilerimiz, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19’uncu maddesi gereğince, ‘2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’ Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek bitkisel üretim desteklerinden bazıları tablolardaki gibidir” denildi.