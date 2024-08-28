Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere ödenecek bitkisel üretim destekleri açıklandı.

Bakanlıktan Çiftçilere Destek1

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu yıl için çiftçilere; “Mazot ve Gübre Destekleri”, “Fark Ödemesi Destekleri”, “Sertifikalı Tohum Destekleri”, “Lisanslı Depoculuk Destekleri” ve “Yem Bitkileri Destekleri” kategorilerinde yapılacak destekler açıklandı.

Bakanlıktan Çiftçilere Destek

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Değerli üreticilerimiz, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19’uncu maddesi gereğince, ‘2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’ Cumhurbaşkanı kararı ile Resmi Gazete' de yayımlanmıştır. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek bitkisel üretim desteklerinden bazıları tablolardaki gibidir” denildi.

Bakanlıktan Çiftçilere Destek5

Bakanlıktan Çiftçilere Destek6

Bakan Göktaş açıkladı: Ulaşım desteği devam edecek! Bakan Göktaş açıkladı: Ulaşım desteği devam edecek!

Bakanlıktan Çiftçilere Destek7

Bakanlıktan Çiftçilere Destek8

Bakanlıktan Çiftçilere Destek9

Bakanlıktan Çiftçilere Destek10

Muhabir: Hakan Demirbaş