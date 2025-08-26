İl ve İlçe Müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilen başvurularda, çiftçilerin de mağduriyet yaşamamaları 31 Aralık tarihine kadar zaman tanınacak.

2026 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları için araştırmalar sürüyor. Çiftçiler, başvurularını Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı olan il veya ilçe müdürlüklerinde gerçekleştirebilecek. Ayrıca, e-Devlet platformu üzerinden de online başvuru yapma imkanı sunuluyor.

ÇKS Nedir?

ÇKS, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır. ÇKS, tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulana bilirliğinin sağlanmasını; doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi için çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.

ÇKS’YE Nasıl Kayıt Olunur?

Üreticiler ÇKS başvurularını arazilerinin bulunduğu yerdeki Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine giderek veya e-Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor. e-Devlet Kapısı'nda başvuru imkanından, geçmiş yıllarda ÇKS'ye kayıtlı olan ve arazi bilgilerinde değişiklik yapmayan üreticiler online olarak yararlanabiliyor. İlk defa ÇKS'ye kaydolacak veya geçmiş başvurusundaki arazi bilgilerinde değişiklik yapacak üreticilerin Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapması gerekiyor.

Başvuru işlemleri sırasında çiftçilerin nüfus cüzdanları, tapu belgeleri veya kira sözleşmeleri gibi belgelerin yanında bulunması zorunludur. E-Devlet sistemi üzerinden kayıt yaptıracak çiftçiler T.C kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapabilir.

ÇKS Kayıt Yenileme ve Belge Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

