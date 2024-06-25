Bireysel antrenmanlarını başarıyla tamamlayan genç yıldız, takımıyla birlikte çalışmalara başladı.

Kasığındaki ağrıların etkisiyle bir süre takımdan ayrı kalan Arda Güler, son idmanda arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Tedavisi tamamlanan İrfan Can Kahveci de takımla çalışmalara başladı. Diğer yandan Orkun Kökçü ve Mert Günok, sakatlıkları sebebiyle antrenmana katılamadı.

ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Milli Takımı, yarın Çekya ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını bugün saat 12.00'de gerçekleştirecek.

Karşılaşma öncesinde milli takım, saat 17.15'te Hamburg'a hareket edecek.

ÇEKYA TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çekya Türkiye maçı 26 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'de Volkspark Stadı'nda oynanacak ve TRT 1 kanalından yayınlanacak.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

EURO 2024 F Grubu'nda Türkiye, şu anda 3 puanla 2. sırada bulunuyor. Portekiz lider durumda iken Çekya ve Gürcistan ise sırasıyla 1'er puanla 3. ve 4. sıralarda yer alıyorlar. Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için Çekya maçını kazanması gerekiyor. Beraberlik durumunda ise Portekiz'in Gürcistan'ı yenmesi bekleniyor. Mağlubiyet halinde ise en iyi grup üçüncüsü hesapları yapılacak.

Çekya ve Gürcistan'ın son maçlarını kazanmaları durumunda Türkiye, EURO 2024'e veda edecek.