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Yerli ve milli çay markası Çaykur, yeni bir zamla gündeme geldi ve Yozgat'ta yaşayan çay tutkunlarını şaşırttı. Söz konusu zam sonrasında, 1 kilo çayın fiyatı 150 lirayı aştı.

Türkiye genelinde sık sık yaşanan fiyat artışlarından biri olan çay zammı, Çaykur'un son kararıyla bir kez daha gündeme geldi. Ancak, bu fiyat artışının Çaykur’un toptan fiyatlarından mı yoksa marketlerin kendi belirledikleri zamdan mı kaynaklandığı net değil.

Haziran ayından bu yana yapılan zamlarla birlikte çay fiyatları yüzde 110'un üzerinde bir artış gösterdi. Türkiye'de çay fiyatlarını belirleyen temel kurum olan Çaykur, bu yıl yaş çay alım fiyatlarını Cumhurbaşkanlığı seçiminden yaklaşık 10 gün önce yüzde 64 oranında artırarak kilogram başına 11.3 lira olarak açıklamıştı.

Ancak, çay sanayicileri, kuru çay fiyatındaki yükselişin yüzde 120’yi geçmesine rağmen, fiyatın hala yetersiz olduğunu ve 200 liraya çıkması gerektiğini ifade ediyorlar. Çay tutkunları, bu yeni zammın ardından çay alışkanlıklarını gözden geçirmeye başladı.