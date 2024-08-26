Yozgatlı Çapanoğlu Nasıl Öldü

Yozgat’ın tarihinde önemli bir yere sahip olan Çapanoğlu Ahmet Paşa nasıl öldü? Bu konuyu sizler için araştırdık. Detaylar haberimizde…

Yozgat'ın önemli ailelerinden biri olan Çapanoğulları, Osmanlı İmparatorluğu döneminde birçok kez rakipleri ve merkezi hükümetle ters düşmüş bir aile olarak bilinir. Özellikle Çapanoğlu Ahmet Paşa’nın 2 Nisan 1765 tarihinde idam edilmesi, bu ailenin Osmanlı tarihindeki yerini dramatik bir şekilde belirlemiştir. Çapanoğlu ailesinin Yozgat ve çevresindeki etkisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun güç mücadelesi içinde şekillenmiştir.

OSMANLI DÖNEMİNDE YOZGAT VE ÇAPANOĞULLARI

Timur’un Anadolu'dan ayrılmasının ardından, Osmanlı şehzadeleri arasında yaşanan taht kavgaları Yozgat ve çevresini derinden etkilemiştir. Bölgenin Osmanlı Devleti'ne yeniden bağlanması ancak 1408 yılında Çelebi Mehmet döneminde gerçekleşmiştir. 17. yüzyılın sonlarında ise, Osmanlı Devleti tarafından Bozok’a yerleştirilen Mamalu Türkmen oymaklarından Çapanoğulları, bölgedeki güç dengesini değiştirmiştir. Ahmet Ağa’nın 1728 yılında Yeniil Has Mütesellimliği'ne getirilmesiyle başlayan bu süreç, Çapanoğulları’nın Yozgat ve çevresinde tartışmasız bir hâkimiyet kurmasına neden olmuştur.

Ahmet Ağa, Osmanlı Devleti'nden aldığı "Kapıcıbaşılı" unvanı ile bölgedeki etkinliğini artırmış, halkın desteğini kazanmak için bayındırlık faaliyetlerine girişmiştir. Ancak bu yükseliş, İstanbul'a gönderilen şikâyet mektuplarıyla sekteye uğramış ve 1761 yılında hakkında idam fermanı çıkarılmasına yol açmıştır. Ahmet Ağa’nın 1765 yılında idam edilmesiyle, Çapanoğulları bir süreliğine güç kaybetmiş, ancak Mustafa Bey’in 1768’de Bozok Sancağı Mütesellimi olmasıyla aile yeniden bölgedeki etkinliğini artırmıştır.

ÇAPANOĞULLARI'NIN YÜKSELİŞİ VE DÜŞÜŞÜ

Çapanoğulları, Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerini sağlam tutmaya özen göstermiş, özellikle Süleyman Bey döneminde bölgede büyük bir nüfuz kazanmıştır. Süleyman Bey, Nizam-ı Cedid Ordusu’nun kurulmasını desteklemiş, Osmanlı Padişahları 1. Abdülhamit ve 3. Selim ile iyi ilişkiler kurmuştur. Ancak 3. Selim’in tahttan indirilmesi ve Süleyman Bey’in 1813 yılında ölmesiyle, Çapanoğulları'nın gücü yavaş yavaş zayıflamaya başlamıştır. 1849’dan sonra yönetim kademelerinden uzaklaştırılan aile, büyük servetleri sayesinde ekonomik alandaki güçlerini XX. yüzyılın başlarına kadar sürdürmüşlerdir.