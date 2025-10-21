Yozgat’ta emeklilik öncesinde bazı sigortalılar borçlanma haklarını kullanıyorlar. Bunun karşılığında da SGK’ya gereken ödemeler yapılıp eksik prim günleri satın alınıyor. Bu yöntemle emeklilik için gereken eksik günler toplanıyor. Ancak bunun da bir maliyeti bulunuyor. Bu maliyetin artırılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Borçlanma Maliyeti Artıyor

Kanun teklifi yasalaşması durumunda en az primlerin yüzde 32’si karşılığında borçlanma yapılabiliyorken bu oran yüzde 45’e yükselecek. Bu durumda borçlanma yapabilmek için yapılacak olan ödeme tutarı da yükselmiş olacak. Yüzde 13 gibi bir farkın ortaya çıkması borçlanma maliyetlerini ciddi anlamda etkileyecek. SGK’ya ödemesi gereken tutar artacak olan vatandaşlar bu artıştan kendilerini sadece erken davranarak koruyabilirler.

TBMM’de görüşülen kanun teklifi yasalaşıp yürürlüğe girmesi ile beraber borçlanma yapacak olanlar daha yüksek tutarlardan ödeme yapmaları gerekecek. Bundan dolayı kanun yürürlüğe girmeden işlemlerin yapılması gerekiyor.

Yüksek Maaşlı Çalışanlara Müjde

Yapılan olan yasal düzenlemede kadınlara sunulan bir imkan olan doğum borçlanması kapsam dışında bırakıldı. Doğum borçlanması yapacak olan kadınların asgari ödemeleri gereken prim tutarları asgari ücretin yüzde 32’si üzerinden hesaplanabilecek. Ancak askerlik borçlanması yapacak olan bir erkek için bu oran yüzde 45 olarak uygulanacak. 550 gün askerlik ödemesi yapacak olan kişi eğer yasa çıkmadan bu ödemeyi yaparsa 115 Bin TL kazançlı çıkacak.

Öte yandan prime esas kazanç tavanında da artırıma gidiliyor. Normalde ne kadar yüksek ücret alınırsa alınsın asgari ücretin 7,5 katı kadar prime esas kazanç bildiriliyordu. Bu oran yüzde 9’a yükseltiliyor. Bu şekilde yüksek maaşlı çalışanların ileride alacakları emekli maaşlarında da bir miktar artırım meydana gelmiş olacak.