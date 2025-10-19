Yozgatlı emekli olmayı bekleyen ve yaşa takılmadan erken emeklilik hayali kuranlar, 10 yıl sigorta ve 1800 prim günü yetiyor. Bu durum 4A, 4B, 4C'li herkesi kapsıyor. Peki bunun için özel koşullar neler? İşte detaylar...

Erken emeklilik, çalışma hayatında kritik bir hak olarak öne çıkıyor. Malulen emeklilik, iş gücünü yüzde 60 ve üzerinde kaybeden çalışanlara tanınıyor ve bu hak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile güvence altına alınmış durumda. Başvuru için sigortalılık süresi en az 10 yıl, prim gün sayısı en az 1800 olmalı ve başvuranın işten ayrılması veya faaliyetini durdurması gerekiyor.

Hangi Çalışanlar Başvuru Yapabiliyor?

- SSK (4A) çalışanları: İşten ayrılmalı

- Bağ-Kur (4B) kapsamında kendi işini yürütenler: Ticari faaliyetlerini durdurmalı

- Memurlar (4C): Görevlerinden ayrılmalı

Başvuru için tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu zorunlu. Raporda, çalışanın iş gücündeki kayıp oranı belgelenmeli.

Emeklilik Kapsamındaki Hastalıklar

- Kanser türleri: En sık değerlendirilen grup

- Nörolojik hastalıklar: Beyin tümörü, Parkinson, MS, epilepsi, demans, serebral palsi, zeka geriliği

- Psikiyatrik hastalıklar: Şizofreni, bipolar bozukluk

- Kalp-damar ve solunum hastalıkları: Kalp yetmezliği, kapak hastalıkları, organ nakilleri, KOAH

- Organ yetmezlikleri ve nakiller: Böbrek, karaciğer nakilleri, siroz, AIDS (HIV)

- Duyu kayıpları ve diğer hastalıklar: Görme ve işitme kaybı, denge bozuklukları, uzuv kayıpları, behçet, anemi, tüberküloz

Sağlık kurulları, başvuru sahibinin çalışma gücündeki kaybı yüzde 60 ve üzerinde olup olmadığını detaylı olarak değerlendiriyor.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor

- Sigortalılık ve prim günleri kontrol edilmeli

- İşten ayrılma veya faaliyet durdurma belgeleri tamamlanmalı

- Güncel ve tam sağlık raporu hazırlanmalı

- SGK yönlendirmesi ile sağlık kurullarına başvuru yapılmalı

Kurul, hastalığın iş gücüne etkisini tespit ettiğinde malulen emeklilik hakkı veriliyor. Ancak tüm belgeler eksiksiz olmalı, aksi hâlde hak otomatik olarak tanınmıyor.