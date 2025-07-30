Yozgatlı vatandaşların da son dönemlerde ulaşım aracı olarak kullanması gündeme geldi. Bisiklet, ekonomik, güvenli ve doğaya uygun sürdürülebilir ulaşım aracı olması nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanında gündelik yaşamın vazgeçilmezi oldu.

Bisiklet kullanırken, trafik kanununa göre bisikletler için kurallar ve bisikletli haklarına dikkat etmek gerekiyor.

Yozgat’ta artan bisiklet kullanımı trafik akışını etkiliyor. Bisiklet kullanan vatandaşlar için kişinin ve araçların dikkat etmesi gereken bazı kurallar vardır.

Karayolları Trafik Yönetmeliği - Madde 100’e göre bisiklet hız limiti şehir içinde 30km/s, şehirlerarası yolda 45km/s hız limiti belirlendi.

Kişinin Kendi Dikkat Etmesi Kurallar

Bisikleti çok hızlı sürmek, trafiğe ters yönde bisiklet kullanılması, bisiklette cambazlık yapmak, hareket etmekte olan taşıtların arkasına tutunmak trafikte bisiklet sürerken zikzak yapmak, sık şerit değiştirmek, caddenin ortasında bisiklet sürmek, kavşaklarda durmamak ya da duramayacak hızda sürmek.

Yapılan bu hatalar hayati derece önemlidir.

Unutmayınız bisikletlinin trafikte bir hatası hayatına mal olabilir!

Bisiklet Sürme Kuralları

Trafik akışını bozmadan caddenin sağından sürmelidir ve tek bir şerit izlenmelidir. Eğer bir paket taşıyorsanız bisiklet bagajında taşınmalıdır, bu durum karşında dengeyi bozacak ya da bisiklet genişliğini etkileyecek hiçbir şey taşınmamalıdır.

Bisikletlerde sinyal vermek için dönerken mutlaka uygun el sinyali verilmelidir. Aksi takdirde sinyal verme dışında bisiklet iki elle sürülmelidir.

Ana caddeye geçmeden önce bisikletten inerek kontrol edilmelidir.

Hız sınırı ayarlanmalı, bisiklet kesinlikle kontrol edilemeyecek hızlarda kullanılmamalıdır.

Trafik akışı dışında yayalarında çoğunluk olduğu durumlarda, özel yolda bisiklet kullanılıyorsa yayalara dikkat edilmeli, gereğinde zille uyarmalıdır.

Hava durumuna göre zemini buzlu yollarda, karlı ve aşırı yağmurlu havalarda ani fren kullanılmamalıdır.

Kalabalık kavşaklarda bisikletten inilerek, bisikletle elde, yürüyerek geçilmelidir.