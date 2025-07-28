Enflasyon konusunda hemfikir olan Yozgat Berberler Odası Başkanı Sedat Güneş ve Yozgatlı Berber Esnafı Bekir Kızılay, talep artışı konusunda ise fikir ayrılığına düştü.

Yozgatlı Berber Esnafı Bekir Kızılay, taleplerin yoğun olduğunu aktarırken Yozgat Berberler Odası Başkanı ise taleplerin az olduğundan yakındı.

Yozgat Berberler Odası Başkanı Sedat Güneş, Yozgat’ta yaşadığı mesleki sıkıntılarında açıkladı.

Bu işi 1993 yılından beri yapan berber Sedat Güneş, zamların gelmesiyle birlikte son zamanlarda yaşadığı sıkıntıları şu ifadelerle dile getiren Güneş, “Enflasyon herkesi etkiliyor, esnafı da öyle, kira artışları, malzeme giderleri derken son 2-3 senedir neredeyse yüzde 100 oranında maliyet artışıyla karşılaştık” dedi.

“Eski Döneme Göre Talepte Azalma Var”

Güneş, yaz aylarının gelmesiyle birlikte, “Önceden, özellikle düğünlerin olduğu dönemlerde yaz aylarında bir artış oluyordu. Almancıların gelmesiyle yoğunluk daha da artardı ancak son 2-3 yıldır artık öyle bir sezon kalmadı, bu nedenle çok yoğunluk yaşamıyoruz” ifadeleriyle açıkladı.

“Öğrenciler Tüm Esnafa Katkı Sağlıyor”

Bu durum karşında yaz aylarına kıyasla kış ayları geldiğinde talebin değiştiğini açıklayan Güneş, “Kış aylarındaki talep durumu ise biraz daha farklı, burası bir öğrenci memleketi olduğu için yaklaşık 20 bin öğrencimiz var. Bu öğrenciler tüm esnafa katkı sağlıyor, biz de faydalanıyoruz. Yazın ise şehir biraz boşalıyor” diye konuştu.

Yozgatlı berber Bekir Kızılay bu mesleği 1996 – 1997 yıllarında başladığını ve yaklaşık 10 yıldır da kendi dükkânında işlettiğini söyleyen Kızılay, yaz aylarının gelmesiyle Yozgat’ta olan mesleki hareketliliğini açıkladı.

Kızılay kış ayları ve yaz aylarında hareketlilik hakkında açıklamada bulundu. Kızılay, “Kış aylarında müşteri yoğunluğu biraz azalıyor, çünkü hava şartları etkiliyor. Yazın ise dışarıdan gelenlerle birlikte hareketlilik artıyor. Yurt dışından gelenler, dışarıda okuyan öğrenciler, öğretmenler dönünce işler biraz daha canlanıyor” ifadelerini kullandı.

“Talepler Genel Olarak Normal”

Yaz aylarında taleplerin genel olarak normal olduğunu ve işlerinde aksilik olmadığını açıklayan Kızılay, “Düğün sezonu ve özel günlerin başlamasıyla, özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanıyor. Düğün, nişan gibi etkinliklerde iş artıyor. Yaz döneminde genelde daha yoğun geçiyor” ifadelerini kullandı.

“Enflasyon Herkesi Olduğu Gibi Bizi De Etkiliyor”

Yaşanan zamlar Yozgat genelinde de herkesi etkilediği gibi esnaf Bekir Kızılay’da, “Enflasyon herkesi olduğu gibi bizi de etkiliyor. Belki biraz gecikmeli oluyor ama esnaf olarak biz de bu etkileri hissediyoruz" şeklinde konuştu.