Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ziyarette federasyon olarak yaptıkları hizmetleri ve bundan sonra yapacakları çalışmaları anlatan Federasyon Başkanı Ahmet Arslan, ilk olarak Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Adalı’yı etti. Arslan daha sonra Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı’yı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu’yu ve Kocaeli Sanayi İl Müdürü İlhan Aydın’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde Arslan’a, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Kurucu ve Onursal Başkanı Erol Akalın, Federasyon Başkan Yardımcısı Ekrem Bozkurt, Gazeteci Yazar Mustafa Eranıl, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar müdürlüğünde çalışan Gökhan Tekin ve Hicran Bozkurt eşlik etti.

ÇALIŞMALARI ANLATTI

Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Arslan’ın il ziyareti geçmiş dönemlerde Yerköy ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Kocaeli Vali Yardımcısı Ali Adalı’ya oldu.

Ziyarette federasyon olarak yapmış oldukları çalışmaları anlatan Başkan Arslan, “Federasyon olarak öğrencilere burs veriyoruz. Devletin ilgili kurumlarıyla iş birliği yaparak yetim çocukların bakımını ve eğitimlerini üstlendik. Ayrıca durumu yerinde olmayan bazı üyelerine ev kurmaları için bir takım desteklerde bulunduk” dedi.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU

Geçmiş dönemde Yozgat’ta başsavcı olarak görev yapan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı’yı ve MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı İsmail Uslu’yu, ziyaret eden Arslan sohbet ederek, fikir alış verişinde bulunuldu.

Kendisini ziyarete gelen Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Arslan’a, ailesine ve diğer ziyaretçilere teşekkür eden Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, memnuniyetini dele getirdi.

YÜZBİNİ AŞKIN YOZGATLI

Arslan, Bursa’da 100 bini aşkın Yozgatlının bulunduğunu, bu ziyaretleri Yozgatlıların adına yaptıklarını belirterek, “Her zaman her yerde Yozgat’ı en güzel şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Yozgat’ı sevenleri de seviyoruz. Bu gün ziyaretlerimizin amacı dostlarımızı unutmadığımızı göstermek; her zaman onların yanında yer aldığımızı bildirmektir. Bizleri en güzel şekilde ağırlayan değerli dostlarımıza teşekkür ederim” dedi.