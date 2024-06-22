Türk Eğitim Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, 2 Temmuz tarihinde öğretmen atama mülakatlarının başladığına dikkat çekerek, 20 ilde yapılacak mülakat komisyonlarında asil ve yedek üye sayısı toplamının tamamlanmadığına dair duyumlar aldıklarını söyledi.

Görüştüğü bir kısım şube müdürünün mülakatlarda telkin ve yönlendirmelerle muhatap olabilecekleri endişesi ve kul hakkından korktukları için görev istemediklerini ifade ettiklerini bildiren Başkan Kabayel, “Arkadaşlarımızın hassasiyetini anlıyor ve takdir ediyorum” dedi.

Kabayel, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e çağrıda bulunuyorum: Gelin, tüm gerçekçi taleplere rağmen mülakatı kaldırmadınız, bari 2018’den beri olduğu gibi mülakatlarda KPSS puanına mütenasip puanlama yapılacağını duyurun. Hem komisyon üyelerimiz hem de genç meslektaşlarımız rahatlasın.”