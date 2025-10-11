Yozgat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Salman, Ali Demir’e yeni görevinde başarılar dileyerek, aynı zamanda yeni yönetimde görev alacağını açıkladı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği’nin (TAB) 7. Olağan Genel Kurulu, Tarım ve Orman Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurulda Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Demir, TAB’nin yeni başkanı seçildi.

Mevcut Başkan Ziya Şahin’in yeniden aday olmadığı seçimde, başkanlık için Ali Demir ve Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Fırat Canbay yarıştı. Toplam 468 delegenin katıldığı oylamada Ali Demir 296, Fırat Canbay ise 167 oy aldı; 4 oy mükerrer, 1 oy geçersiz sayıldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Ali Demir, birlik içinde uyum ve dayanışma ile çalışacaklarını vurguladı. Demir, “Huzurlu bir kongre gerçekleştirdik. Kongreye katılan tüm delegelere teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde arıcılık sektörünün gelişimi, üretici haklarının korunması ve sürdürülebilir arıcılık politikaları üzerine çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sonuç olarak Türk arıcılığı kazandı.” ifadelerini kullandı.

Genel kurul, sektör temsilcileri ve delegelerin yoğun katılımıyla tamamlandı.