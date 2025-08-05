Derneğin kurulduğu günden bugüne kurum ve siyasi ziyaretlerine devam eden Coşkunsoy derneğin çalışmaları hakkında bilgi veriyor.

Ziyaret kapsamında Coşkunsoy, beraberindeki dernek yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gölbaşı İlçe Başkanı Abdurrahman Özçelik’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, toplumun en önemli sorunlarından biri haline gelen madde, teknoloji ve davranışsal bağımlılıklar konusunda yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

Coşkunsoy, bağımlılığın bireyleri yalnızlaştırdığını, özellikle gençleri toplumdan uzaklaştırdığını belirterek, “Amacımız, bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak ve bu sorundan etkilenen gençlerimizi yeniden topluma kazandıracak projeler geliştirmektir” dedi.

Bağımlılıkla mücadelenin sadece bir kurumun değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Coşkunsoy, bu kapsamda siyasi partilerle, yerel yönetimlerle ve kamu kurumlarıyla iş birliğine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Abdurrahman Özçelik ise gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması adına yapılan her çalışmayı desteklediklerini ifade etti. Özçelik, bağımlılıkla mücadelede STK’ların yürüttüğü çalışmaları önemsediklerini belirterek, Gölbaşı ilçesinde bu tür projelere her zaman açık olduklarını kaydetti.

Ziyaretin sonunda Genel Başkanı Mitat Coşkunsoy, Başkan Özçelik’e misafirperverliği, ilgisi ve duyarlılığı için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.