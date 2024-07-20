Van'ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen çocuğunu kurtarmak isteyen Yozgatlı baba, kendisi akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, olay, ilçenin Subaşı mevkiinde meydana geldi. Yozgat'tan gelerek ilçede bazı ziyaretler yaptıktan sonra Subaşı mevkiine giden ailenin 11 yaşındaki çocuğu, Müküs Çayı'na düştü.

Suya girerek çocuğunu kurtarmak isteyen şahıs akıntıya kapıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar suya düşen çocuğu sağ olarak kurtarırken, akıntıya kapılan vatandaşın ise cansız bedenine ulaşıldı.

Hayatını kaybeden şahsın yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderildi.