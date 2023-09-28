Yozgat’ta babasından öğrendiği ayakkabı tamirciliğine 9 yaşında başlayan Bekir Tansel (59), özenle yaptığı kundura tamirciliğini gelişen teknolojiye inat sürdürüyor. İşini severek yapan Tansel, mesleği devam ettirecek çırak bulamamaktan yakınıyor.

Yarım asırlık ayakkabı ustası Tansel, değişen tüketim alışkanlığı sebebiyle eskisi kadar müşteri gelmese de her sabah açtığı dükkanında kazandığı ile evine ekmek götürmeye gayret ediyor.



Lüks tüketim alışkanlıklarından dolayı insanların günümüzde ayakkabıyı tamir ettirerek giymek yerine yenisini almayı tercih ettiğini söyleyen Tansel, “1970 yılında ayakkabı tamirciliği mesleğine başladım. 1979 yılında ise kendi iş yerimi açtım. O günden bugüne ayakkabı tamirciliğine devam edip vatandaşlarımıza hizmet veriyorum. Tam 50 sene oldu. Ben mesleğimi seviyorum ve işimi severek yapıyorum. Yine böyle bir tercihim olsa mesleğimi tercih ederim. Ben çırak bulmakta zorlanıyorum. Bunun çaresi de eğitim yoluyla olmalı, yani çıraklık okullarından yetişmelerini bekliyoruz. Bizden sonra yeni neslin gelmesi çok zor artık, sanat ve sanatkarlık kalmıyor” dedi.



Günümüzde gençlerin lüks yaşamı seçtiği için ayakkabı tamiratına pek yaklaşmadığını da söyleyen Tansel, “Ayakkabı fiyatları yükseldiği için tamirata elbette talep var ama geçmişe baktığımızda şu an fazla bir iş artışı olmadı. Bunun nedeni de gençler artık tamir edilmiş ayakkabıyı giymiyorlar ama orta kesim fedakarlık yapıp tamir olan ayakkabıyı giymeye devam ediyorlar” şeklinde konuştu. (İHA)