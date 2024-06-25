2024 Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, araç plakalarında kare kod kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu düzenlemeye uymayanlara ise 32 bin 170 TL ceza uygulanacak.

Araçların trafiğe çıkabilmesi için gerekli olan en önemli şartlardan biri plakalar. Araçların ön ve arka kısımlarında bulunması zorunlu olan plakalar, gerektiğinde araç ve sahibi hakkında bilgi edinilmesini sağlıyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, tescil edilen tüm araçlarda kare kodlu plakalar bulunacak. Bu tarihten sonra yapılan yeni araç alımlarında, kayıp plaka veya muayeneden kalan plaka gibi durumlarda kare kodlu plaka kullanımı şart olacak.

KARE KODLU PLAKALARIN AVANTAJLARI

Kare kod sayesinde, aracın üretildiği yer ve tarih ile seri numarası gibi birçok bilgiye daha hızlı erişim sağlanabilecek.

Kare kodlu plakalar, noter onaylı basım belgesi olan yerler ile şoförler odaları aracılığıyla temin edilebiliyor.

Plakada kare kodun yer alacağı bölüm, il kodu ile harflerin arası olacak. 15x15 milimetre boyutunda olan kare kodun yanı sıra, plakalara 12 haneli bir seri numarası da işlenecek.

Bu düzenleme yalnızca yeni plakalar için geçerli olacak. Mevcut plakaların değiştirilmesi zorunlu değil.

Yeni düzenlemeyle sahte ve APP (Avrupa Press Plaka) olarak bilinen modifiye edilmiş plakaların engellenmesi hedefleniyor.

APP, daha kalın ve daha büyük yazı karakterleri kullanılarak oluşturulan plakaları tanımlıyor. 2017 yılından bu yana, standart dışına çıkan APP plakalara para cezası uygulanıyor ve bu plakalı araçlar TÜVTÜRK muayenelerinden geçemiyor.

CEZA NE KADAR?

2024 itibarıyla, "plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler yapmanın" cezası 2 bin 647 TL, "sahte plaka" kullanmanın cezası ise 32 bin 170 TL olarak belirlenmiş durumda.

Kare kodlu plaka düzenlemesi, araç güvenliği ve trafik denetimlerinde önemli bir rol oynayacak.