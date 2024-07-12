Araç sahiplerine yönelik önemli bir duyuru yapıldı. Bu durum Yozgatlı araç sahiplerini de yakından ilgilendiriyor. Trafikte beklenmedik ÖTV ve MTV borçlarından kaçınmak için dikkat edilmesi gereken kurallar var. Bu kurallara uymayan araç sahiplerine ek MTV cezaları getirilebiliyor.

Araç sahiplerinin, ÖTV ve MTV muafiyetlerinden yararlanırken dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında bilgi sahibi olmamaları durumunda ciddi cezalarla karşılaşabileceği hatırlatıldı. Özellikle engelli plakalı araç sahipleri için belirli kurallara uyulmadığında beklenmedik MTV borçlarıyla karşılaşılabilir.

Engelli plakalı araç sahiplerinin araçlarının, sahipleriyle aynı ilde bulunması gerekiyor. Aksi takdirde vergi borcu çıkabilir. Ayrıca, yalnızca engelli bireyin eşi, çocukları, anne ve babası gibi birinci dereceden yakınları bu araçları kullanabilir. İkinci ve üçüncü dereceden akrabaların bu araçları kullanması yasaktır. Engelli bireyin adına kayıtlı araç ve plakanın farklı bir ilde bulunması durumunda da cezalar uygulanabilir.

Engelli bireyler, araç alımlarında %26.3 oranında ÖTV ve %15.24 oranında KDV indiriminden faydalanabilirler. Ancak bu indirimlerden yararlanılarak alınan aracın satışı için en az 5 yıl beklenmesi gerekmektedir. Bu kurallara uyulmaması durumunda, araç sahipleri yüksek vergi borçları ve cezalarla karşı karşıya kalabilirler.