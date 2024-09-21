Yozgat'taki araç sahiplerini de ilgilendiren, trafik sigortası yenileme döneminde ciddi bir fiyat artışı ile karşı karşıya kaldı. Kasko ve trafik sigortası fiyatları arasındaki fark giderek kapanırken, bu durum sadece Yozgat'ta değil, tüm Türkiye genelinde araç sahiplerini zorluyor. Özellikle Yozgat gibi küçük şehirlerde, araç sahipleri bu artışın ekonomik etkilerini daha fazla hissediyor.

Türkiye Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, trafik sigortasındaki bu beklenmedik fiyat artışının sebeplerine değindi. Korkut, sigorta sektöründe toplanan primlerin büyük bir bölümünün hasar ödemelerine harcandığını belirtti. Yedek parça fiyatlarındaki artış, işçilik maliyetlerinin yükselmesi ve trafik kazalarındaki bedeni hasarların sektöre büyük bir yük bindirdiğini vurguladı. Özellikle son dönemdeki enflasyon ve döviz kuru dalgalanmaları, yedek parça fiyatlarını doğrudan etkileyerek sigorta bedellerinin yükselmesine neden oluyor.

Fiyat artışlarına bir diğer etken ise Anayasa Mahkemesi'nin zorunlu trafik sigortası ile ilgili aldığı kararlar oldu. Mahkeme, araç satışından sonra 15 gün boyunca geçerli olan sigorta zorunluluğunu kaldırdı. Bu durum, sigorta şirketlerinin hasar tahminlerini olumsuz etkileyerek fiyat artışlarına katkıda bulundu.

Levent Korkut, sigorta sektörünün 2023 yılının ilk yarısında trafik sigortasından 10 milyar dolar zarar ettiğini ve bu zararın 2024 yılı sonuna kadar 20 milyar dolara ulaşabileceğini belirtti. Korkut ayrıca, kasko fiyatlarında büyük bir artış beklemediğini ifade ederken, enflasyon ve döviz kuru dalgalanmalarının sigorta fiyatlarını etkileyebileceğini söyledi.

Yozgatlı araç sahipleri için de sigorta fiyatlarının ulaştığı seviyeler ciddi bir yük oluşturuyor. İstanbul gibi büyük şehirlerde ortalama bir araç için kasko bedeli 10-12 bin lira arasında değişirken, trafik sigortası fiyatları bazı tekliflerde 13-14 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu fiyat artışları, Yozgat gibi illerde yaşayan araç sahipleri için ekonomik anlamda daha büyük bir sorun teşkil ediyor.

Yozgat’ta araç sahipleri, artan maliyetler karşısında sigorta yaptırmakta zorlanırken, sektör temsilcileri fiyat artışlarının 2024 yılı boyunca devam edebileceğini öngörüyor.