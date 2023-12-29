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2024 yılına az bir süre kala, araç sahiplerini bekleyen kötü bir gelişme duyuldu. Yeni yıl ile birlikte, ek bir vergi daha hayata geçiyor. 2023'ü geride bırakarak 2024'e adım atarken, milyonlarca araç sahibini etkileyecek olan bu yeni vergi haberi, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yaşanan değişikliklerin ardından geldi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi, araç sahiplerinden yılda bir kez olmak üzere iki taksit halinde tahsil ediliyordu. Ancak 6 Şubat depremi sonrasında ek bir MTV ödemesi getirilmişti. Şimdi ise araç sahiplerini daha da zorlayacak yeni bir vergi daha geliyor. Artan akaryakıt fiyatlarıyla birleşerek, 2024 yılında uygulanacak olan Karbon Vergisi (KAV), araç sahiplerinin ekonomik yükünü artıracak.

Karbon Vergisi, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında belirlenen ve çevre dostu üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçlayan bir vergi türüdür. Bu yeni uygulama, karbon emisyon rakamlarına dayanarak karbon ayak izine sahip ürünler için vergi uygulanmasını öngörüyor.

OVP'de yapılan açıklamada, "Karbon vergisi niteliği taşıyan vergiler gözden geçirilecek ve tamamlayıcı karbon vergisi de dahil olmak üzere karbon fiyatlandırma araçlarının kalkınma ve yatırım ortamı üzerinde yol açacağı ekonomik ve sosyal etkiler belirlenecek. Enerji tüketiminde iklim değişikliği, verimliliğin artırılması ve çevre kirliliğini en aza indirmek için yeni vergi uygulamaları yapılacaktır" denildi.

Karbon Vergisi, sera gazı emisyonlarını azaltmayı ve tüketim, üretim veya ithalat sırasında ortaya çıkan karbon dioksit emisyonlarını ekonomik olarak cezalandırmayı amaçlayan bir vergi olarak tanımlanmaktadır. Bu vergi, doğal gaz, petrol, kömür ve diğer ürünlerin üretimi ve satışı sırasında meydana gelen sera gazı emisyonlarının oranına göre hesaplanmaktadır.

Karbon Vergisi, 1991 yılında ilk olarak Finlandiya tarafından hayata geçirildi ve daha sonra Avrupa ülkeleri, Japonya, Birleşik Krallık, İsviçre, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda gibi birçok ülke tarafından benimsendi. Bu vergi, özellikle çimento, demir-çelik, seramik, cam ve plastik sanayi sektörlerini etkileyecek şekilde uygulanacak ve Türkiye'de üretilen ve ithal edilen ürünleri kapsayacaktır.