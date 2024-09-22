Yozgat'ta araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için daha önce belirlenen devreye giriş tarihi ertelendi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karara göre, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girmesi beklenen sistem için son tarih 30 Haziran 2025 olarak belirlendi.

Akaryakıt sektöründeki kaçakçılığı önlemek amacıyla tasarlanan UTT sistemi, araçların yakıt alım süreçlerini otomatikleştirecek. Yapılan değişiklikle, kiralama yoluyla edinilen veya iş yerinde kullanılan araçlara yönelik Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması zorunluluğu da ertelendi.

TAŞIT TANIMA BİRİMİ NEDİR?

Taşıt Tanıma Birimi, araçların yakıt depolarına takılan bir etiket aracılığıyla çalışır. Akaryakıt istasyonlarındaki pompalarda bulunan "Taşıt Tanıma Okuyucu" sayesinde, araç plakasını otomatik olarak tespit eder. Böylece, yakıt alımı sırasında manuel plaka kaydı yapılmasına gerek kalmaz. Bu sistemin devreye girmesiyle birlikte, akaryakıt alım işlemleri daha hızlı ve güvenilir hale gelecek.

Yozgatlı araç sahipleri, bu ertelemenin kendilerine sağlayacağı kolaylıkları değerlendirebilir ve yeni tarih olan 30 Haziran 2025'e kadar gerekli hazırlıkları yapabilirler.