Yozgatlı antrenör Yunus Aytaş, Romanya’daki Drakula Açık Taekwondo Şampiyonası’nda milli takımla görev alacak.

Aytaş, Türkiye Taekwondo Milli Takımı Antrenörü olarak Drakula Açık Open 2025’te yer alacak

Romanya’nın başkenti Bükreş’te 25–26 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek Drakula Açık Open 2025 Taekwondo Şampiyonası’nda, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Yunus Aytaş, Türkiye Taekwondo Milli Takımı Antrenörü olarak görevlendirildi.

Milli Takım Antrenörü Yunus Aytaş, uluslararası arenada görev almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirterek, “Bu önemli organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve sporcularımızın başarılarına katkı sağlamak benim için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Aytaş, şampiyonada mücadele edecek tüm milli sporculara başarı dileyerek, “Ülkemiz adına gurur verici sonuçlar elde etmelerini temenni ediyorum” dedi.

Avrupa Taekwondo Birliği takvimi içinde yer alan Drakula Açık Open 2025, birçok ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek. Şampiyona, sporculara uluslararası deneyim kazandırması açısından da büyük önem taşıyor.