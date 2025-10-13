MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 0-3 yaş grubundaki bebeklerin özel sağlık kuruluşlarından ücretsiz yararlanmasını öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisine sundu.

Milyonlarca anne ve babanın yakından takip ettiği önemli bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, 0-3 yaş arasındaki tüm bebeklerin özel sağlık kuruluşlarından ücretsiz hizmet alabilmesini sağlayacak kanun teklifini Meclis Başkanlığına iletti.

Önergede Neler Var?

Öneriye göre, özel sağlık kuruluşlarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olmasa bile bebeklere ücretsiz muayene ve tedavi hizmeti sunması zorunlu olacak. Ayrıca mücbir bir neden olmaksızın hizmet vermeyi reddeden özel kuruluşların ruhsatlarının iptali gündeme gelecek.

Eşit Şartlar Altında Sağlık Hizmeti

Teklifin gerekçesinde, 0-3 yaş aralığının bebeklerin bedensel, zihinsel ve duygusal gelişimi açısından en kritik dönem olduğu vurgulandı. Erken dönemde yapılan sağlık kontrolleri ve müdahalelerin, ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek rahatsızlıkların önlenmesinde büyük önem taşıdığı belirtildi. MHP’li Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Her bebek, sosyal güvencesi olup olmaksızın eşit sağlık hizmetine ulaşabilmelidir” ifadelerini kullandı.

Öneri Meclis Gündeminde

Öneri şu anda TBMM Başkanlığına sunulmuş durumda. Önümüzdeki dönemde ilgili komisyonlarda görüşülmesi ve Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor. Teklifin onaylanması durumunda, Türkiye genelinde özel sağlık kuruluşlarının tamamı bu kapsama dahil olacak.

Mali Ayrıntılar Net Değil

Teklifin yasalaşması halinde özel sağlık kuruluşlarının da kamusal bir sorumluluk üstleneceği belirtiliyor. Ancak düzenlemenin mali yükü, finansman modeli ve denetim süreçleri konusundaki ayrıntılar henüz netleşmiş değil. Sağlık politikaları uzmanları, uygulamanın başarılı olabilmesi için “denetim, bütçe planlaması ve kurumlar arası koordinasyonun” büyük önem taşıdığı görüşünde.