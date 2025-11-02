Beker, “Çikolata kutusunda para alan kimse namussuz, şerefsizdir.” sözleriyle salondan büyük alkış aldı. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Kızılcahamam’da muhtarlar ve dernek başkanlarıyla yaptığı toplantıda hem yerel sorunları değerlendirdi hem de ülke gündemine dair sert mesajlar verdi. Beker’in, “Ayakkabı ve çikolata kutusunda para alan kimse namussuzdur.” sözleri salondan alkış aldı.

2013 Yolsuzluk Dosyalarına Gönderme

Beker’in sözleri, kamuoyunda “17–25 Aralık Operasyonları” olarak bilinen 2013 yolsuzluk dosyalarını yeniden hatırlattı.

O dönemde, İran’a yönelik ambargoyu deldiği iddia edilen Reza Zarrab’ın Türkiye üzerinden yürüttüğü altın ticareti ülke gündemini sarsmış, bazı bakanlar ve üst düzey kamu görevlileri hakkında ciddi rüşvet iddiaları ortaya atılmıştı.

Evlerde ayakkabı kutularına ve çikolata kutularına saklanan para görüntüleri hafızalara kazınmış, kamu kaynaklarının kişisel servete dönüştürüldüğü iddiaları toplumda derin bir güven krizine yol açmıştı.

Yolsuzluklar Gündemde

Beker konuşmasında yolsuzluklara atıfta bulunarak, “Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ya, bunu da konuş kardeşim! Adam Devlet Demiryollarında müdür, 25 kilo altın çıkmış evinde.” sözleriyle tepki gösterdi.