Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesi olan Ocak, aynı zamanda yazar kimliğiyle de dikkat çekmektedir.

Yozgat’ta Başlayan Bir Akademi Yolculuğu

1945 yılında Yozgat’ta doğan Ahmet Yaşar Ocak, yükseköğrenimini İstanbul İlahiyat Fakültesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Aynı fakültede asistan olarak görev aldı. Doktorasını Strasbourg Üniversitesi’nde, doçentlik ve profesörlüğünü ise Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yaptı. Akademik kariyerine TOBB ETÜ Tarih Bölümü’nde öğretim üyeliğiyle devam etmektedir.

Akademik Kimliği

1974 yılında Strasbourg Üniversitesi Beşerî Bilimler Fakültesi’nde Prof. Dr. Irène Mélikoff’un danışmanlığında başladığı doktora çalışmalarını, 1978’de “La Révolte des Babais: Un Mouvement Socio-religieux en Anatolie au XIIIe Siècle” başlıklı teziyle tamamladı.

1983’ten bu yana Türk Tarih Kurumu ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nde üye olarak yer aldı. 1993-1997 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi Başkanlığı yaptı. 1997’den itibaren Journal of the History of Sufism dergisinin, 1998’den bu yana ise Brill yayınevinin “The Ottoman Heritage” dizisinin danışma kurulunda bulundu.

Çalışmalarında İslam tarihindeki kişi, grup ve yapıları sosyal tarih perspektifiyle ele alan Ocak, akademik yaklaşımıyla dikkat çekti.

Eserleri

Ahmet Yaşar Ocak, çok sayıda kitap ve makale kaleme aldı.

Başlıca kitapları arasında Babailer İsyanı, Bektaşi Menakibnamelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri, Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler, Sarı Saltık, Osmanlı İmparatorluğu ve İslam ve Tarihçinin Yolculuğu yer alıyor.

Son yıllarda yayımladığı eserleri arasında 2021’de çıkan Tasavvuf, Velâyet ve Kâinatın Görünmez Yöneticileri, 2024’te yayımlanan Tarihçinin Yolculuğu ve 2025 tarihli Siyasal, Toplumsal, Kültürel Kırılmalar ve Dönüşümler Işığında Farklı Bir İslam Tarihi bulunuyor.

Ödülleri

Ahmet Yaşar Ocak, 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile onurlandırıldı.