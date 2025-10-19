Bakanlığın "Dijital Türkiye" vizyonu doğrultusunda geliştirdiği "Aile Kart", sosyal yardım ve hizmetlerin hak sahibi vatandaşlara ulaştırılmasında kolaylık sağlamayı hedefliyor.

Kart, dijital dönüşümün önemli bir parçası olan yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemi ile entegre çalışarak işlemlerin daha düzenli, verimli ve kullanıcı dostu olmasını sağlayacak.

Bu yeni sistemle, vatandaşların sosyal hizmet ve yardımlara daha erişilebilir, hızlı ve zahmetsiz bir şekilde ulaşması amaçlanıyor.

Ödemeler Başladı

"Aile Kart" uygulaması, ilk etapta 81 ilde doğum yardımı ödemelerinin yapılmasıyla kullanıma girdi.

Bakanlık, yakın dönemde farklı sosyal hizmet ve yardım programlarının ödemelerini de bu kart üzerinden vatandaşlara ulaştırmayı planlıyor.

Ayrıca, yerel yönetimlerle yapılacak tam entegrasyon sayesinde anlık veri paylaşımı sağlanarak sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Kart Nasıl Kullanılacak?

Aile Kart sahibi vatandaşlar, sosyal hizmet ve yardım kapsamındaki ödemelerini çekmek veya alışverişte kullanmak için geniş bir kullanım ağına sahip olacak:

Nakit Çekim: Bankaların ortak kullanımına açık TAM ATM'leri üzerinden nakit çekimi yapılabilecek.

Alışveriş: Tüm POS cihazlarında alışveriş için kullanılabilecek.