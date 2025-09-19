3 kişilik çekirdek aile jandarma ekipleriyle birlikte çevre temizliği yaptı.



Akdağmadeni’nde kuşburnu toplamak için araziye çıkan 3 kişilik aile, çevredeki kirliliği fark etti. Durumu bölgede devriye görevi yapan jandarma ekiplerine bildiren Bektaş ailesi, jandarma personelleri ile çöp toplamaya başladı. Bölgede çıkabilecek yangın riskine karşı plastik, cam şişe, poşet ve benzeri atıkları toplayan aile ve jandarma personelinin hareket takdir topladı.



Ailesiyle kuşburnu toplamaya gelen Poyraz Efe Bektaş, "Ormanlara lütfen çöp atmayalım. Ateş yakmamamız lazım. Lütfen güzel kullanalım" dedi.

"OĞLUMLA BİRLİKTE ÇÖP TOPLADI"

Durumu jandarma ekiplerine bildirdiklerini ifade eden Gökçe Bektaş ise "Kuşburnu toplamaya geldik. Gelmişken böyle güzel bir doğal ortamda hem su içmek hem de temiz hava almak için geldik. Geldiğimizde de üzüldük çünkü etraf çok pis. Çöp kutularından çöpler dökülmüş vaziyette. Jandarmamızla karşılaştık. Onlara yardım edip oğlumla birlikte çöp topladık. Lütfen çevremizi temiz tutalım. Yangınlar çıkıyor ama buna rağmen halkımız önlem almıyor. Israrla ateş yakmaya devam ediyorlar. Lütfen duyarlı olalım. Burası bizim nefes aldığımız ortam. Lütfen çevremize dikkat edelim" diyerek herkesi duyarlı olmaya çağırdı.