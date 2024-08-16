Sürücü kursları ve ehliyet sınavıyla ilgili yeni düzenlemeden bahseden Dernek Başkanı Murat Güven, milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği ve mevzuata göre onay alınmış 2 farklı güzergâhta direksiyon eğitimi ders sınavlarının yapılacağını açıkladı.

Başkan Murat Güven, “Ehliyet almak için sürücü kurslarına yazılan sürücü adaylarını yeni kurallar bekliyor” dedi.

“DEĞİŞİKLİK UYGULANMAYA BAŞLANDI”

Ehliyet sınavlarında yapılan değişikliğin uygulanmaya başladığını belirten Güven, “Geçen ay yürürlüğü giren ehliyet sınavlarında yapılan değişiklik uygulanmaya başlandı. Yapılan değişikliklerle bir dizi de önlem alındı. Bunların başında da başında direksiyon sınavların başarısız olan adayların yerlerine başkalarını sokma girişimlerinin engellenmesi için alınan sıkı tedbirler geldi. Ehliyet alma şartları zorlaştırılırken yeni düzenlemeyle sınav sürelerini 35 dakikadan 40 dakikaya çıkarıldı. Park etme manevraları ve güzergâhlarla ilgili de değişiklik yapıldı” diye konuştu.

SÜRÜCÜLER DİKKAT

Ehliyet alacakları uyaran Güven, “Sınav süresi 35 dakikayken artık 40 dakika olarak uygulanacak. Daha önce sabit bir güzergâhımız varken sınav güzergâhı artık iki güzergâh olacak ve sınav sabahı görevli komisyonlar kura çekerek sürücü adayımıza göre kura neticesinde ki bir güzergâhta sınava tabi tutacak. Geri parkta daha önce bir hamle ile içeri giriş ve aracı park etmek, iki hamleyle düzeltme varken, yapılan değişiklik ile bir hamle daha uzatılıyor yani bir hamle daha fazladan yapma şansı tanınacak” ifadelerini kullandı.

“İKİ FARKLI GÜZERGÂHTA YAPILABİLECEK”

Ehliyet sınavlarının iki farklı güzergâhta yapılabileceğini dile getiren Güven, “Herkesin güzergâhı ise sınav sabahı çekilecek kura ile tespit edilecek. Sınavlarda her adaya denk gelmediği için eşitsizlik yaratan u dönüşü uygulaması ise tüm sürücü adayları için zorunlu hale getirildi. Sınavlarda çokça rastlanan dublör kullanılması sorununa da yeni tedbirler getirildi. Sürücü kurslarına kayıt olan öğrencilerin kayıt sırasında canlı ortamda güncel fotoğrafları çekilerek sisteme aktırılmaya başlandı. Böylece sınavlarda dublör kullananların önüne geçildi. Yeni düzenlemeler ile sınavların daha güvenilir hale getirilmesi amaçlandı. Araç kullanma becerisini edinemeyen adaylara sürücü belgesi verilmemesi hedeflendi. Engelli sürücü adayları için yapılan yeni düzenleme ile de kendi sağlayacakları araçlar ile sınava girmelerinin önü açılarak sınav sırasında rahat davranmaları sağlandı” şeklinde konuştu.