Yozgat’ta ve Türkiye’de 50 yaş üstü sigara tiryakilerine yönelik olarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu önemli uyarılarda bulundu. Son dönemde görülme sıklığı artan akciğer kanserinin aynı zamanda en çok ölüme sebep olan kanser türü olduğu belirtildi.

Tarama Testleri Çok Önemli

Türk Göğüs Cerrahisi Derneği Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği sorumlusu da olan Prof. Dr. Eroğlu, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, akciğer kanserinin dünyada en sık görülen ve en fazla ölüme sebep olan kanser türü olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının 2024 verilerine göre, her yıl dünyada yaklaşık 10 milyon kişinin kanserden öldüğünü belirten Eroğlu, "Her yıl Türkiye'de yaklaşık 45 bin kişi akciğer kanserine yakalanıyor. Bu kanserlerin yüzde 85'inin nedeni maalesef tütün kullanımı ve sigara içiciliği." dedi.

Eroğlu, akciğer kanserinden erken tanıyla kurtulmanın mümkün olduğunu ifade ederek, kasım ayı boyunca halkı bilinçlendirmeye yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Geç Teşhis Öldürüyor

"Biz kanserden değil geç teşhis edilmesinden korkuyoruz. Özellikle 50 yaşını geçmiş, günde bir paket veya daha fazla sigara içen bireyler, yılda bir kez düşük dozlu tomografiyle taranmalıdır. Bu sayede hastalık erken evrede tespit edilebilir. Akciğer kanseri, genellikle 50'li ve 60'lı yaşlarda görülür, bu nedenle 50 yaşını geçmiş sigara içicilerinin her yıl düşük doz tomografi ve akciğer filmi çektirmeleri, küçük nodüllerin erken saptanması açısından çok önemlidir. En etkili korunma yöntemi sigarayı bırakmaktır."

Eroğlu, ayrıca nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi şikayetleri olan kişilerin vakit kaybetmeden doktora başvurmalarını önerdi.

Geçmiş senelerde akciğer kanserinin erkeklerde daha sık görüldüğü belirtilirken bu oranın ise günümüzde hızla düştüğü ifade edildi. Erkeklerde kadınlara oranla 20 kat fazla görülen akciğer kanseri son dönemde kadınlarda da daha sık görülmeye başladı. Bu nedenle aktif sigara tiryakilerinin yanı sıra sigarayı bırakan kişilerin de özellikle de 50 yaş üstü grupta her yıl düzenli tarama testi yaptırmaları istendi.