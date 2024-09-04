Valilik tarafından yapılan açıklamada, Yozgat'ın zengin tarihi ve turistik mekanlarının tanıtımı için Instagram ve Facebook platformlarında "Gezsen Yozgat" ve "Gezsen Türkiye" hesaplarının aktif olarak kullanıldığı belirtildi.

YOZGAT’IN TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ DİJİTAL DÜNYADA

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinesinde yürütülen bu dijital tanıtım çalışmaları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) onayı ile hayata geçiriliyor.

TGA tarafından kontrol edilip onaylanan içerikler, Yozgat’ın tarihi dokusunu, doğal güzelliklerini ve kültürel değerlerini tanıtmayı amaçlıyor. Bu içerikler, hem yerli hem de yabancı turistlere hitap ederek, Yozgat’ın turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

"GEZSEN YOZGAT" INSTAGRAM HESABI BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Projeye ilişkin olarak Valilikten yapılan açıklamada, "Gezsen Yozgat" Instagram hesabının, kuruluşundan bu yana 180’den fazla içerik paylaşarak, 3 bin 363 takipçiye ulaştığı bildirildi. Yozgat’ın tarihi ve turistik noktalarına ilişkin paylaşımlar, ziyaretçilerin şehri sanal ortamda keşfetmelerine olanak tanıyor. Ayrıca, uluslararası turistlerin de ilgisini çekmek amacıyla "Go Yozgat" adıyla İngilizce içerikler de hazırlanarak paylaşılıyor.

TGA'NIN ROLÜ VE ÖNEMİ

2019 yılında kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye’nin turizm sektörünü ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlayan önemli bir kurum olduğu bilinir. TGA, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda, Türkiye’nin marka değerini artırmayı hedefleyen projelere destek vermektedir. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yürüttüğü tanıtım faaliyetleri de bu stratejik hedeflere katkı sağlamak amacıyla TGA’nın desteği ile gerçekleştiriliyor.

YOZGAT’I KEŞFETMEK İÇİN DİJİTAL BİR YOLCULUK

Yozgat Valiliği, sosyal medya platformları üzerinden başlattığı bu kampanya ile şehrin tanıtımını dijital dünyaya taşımayı başardı.

"Gezsen Yozgat" hesabında yayınlanan fotoğraflar ve bilgilendirme içerikleri, Yozgat’ın tarihi ve kültürel değerlerini tanıtmanın yanı sıra, şehri ziyaret etmeyi düşünenler için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Bu çalışmalar, Yozgat’ın turizm potansiyelini ortaya koyarak, kentin Türkiye genelinde ve uluslararası alanda bilinirliğini artırmayı amaçlıyor.