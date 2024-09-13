Yerköy ve Şefaatli ilçeleri arasında yer alan bu vadi, doğası ve zengin bitki örtüsü ile adeta bir saklı cennet olarak nitelendiriliyor.

35 kilometre uzunluğundaki Karanlıkdere, şırıl şırıl akan deresi, endemik bitki türleri ve meyve ağaçları ile dikkat çekiyor.

DOĞAL ZENGİNLİKLER VE TARIMSAL POTANSİYEL

Yozgat’ın Şefaatli ilçesi sınırları içinde kalan Karanlıkdere Vadisi, ayva ve menengiç ağaçlarından üzüm bağlarına kadar uzanan geniş bir tarımsal çeşitliliğe ev sahipliği yapıyor.

Zengin doğal kaynakları ile dikkat çeken vadi, yaklaşık 605 hektarlık bir alanda üzüm yetiştiriciliği ve diğer tarımsal faaliyetler için büyük bir potansiyel taşıyor.

Bu özelliği ile Karanlıkdere, doğa tutkunlarının yanı sıra tarım sektörü için de büyük bir fırsat sunuyor.

MİLLETVEKİLİ SEDEF’TEN TARIMSAL KALKINMA ÇAĞRISI

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Karanlıkdere Vadisi’nin tarımsal potansiyeline dikkat çekerek, vadinin ülke tarımına kazandırılması gerektiğini vurguladı. Sedef, bölgenin ayva ve üzüm üretimi açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve Şefaatli ilçesinde bir bağ tesisi kurulması için talepte bulundu.

Sedef, vadinin tarımsal zenginliklerinin yanı sıra, bölgeye özgü tarım ürünlerinin verimliliğinin artırılması gerektiğini ifade ederek, “Karanlıkdere Vadisi’nin ülke tarımına kazandırılması, Yozgat ekonomisi için büyük bir adım olacaktır. Bölgemizde pancar üretimi de dahil olmak üzere, çiftçilerimiz tarımın bel kemiğini oluşturmaktadır. Karanlıkdere’de kurulacak bir bağ tesisi, hem yerel ekonomiye hem de tarımsal kalkınmaya önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

BÖLGENİN TARIM EKONOMİSİNE KATKILARI BEKLENİYOR

Sedef’in açıklamaları, bölgenin tarımsal potansiyelinin daha geniş bir şekilde değerlendirilmesi ve Yozgat’ın yerel ekonomisine katkıda bulunması gerektiğini ortaya koyuyor. 605 hektarlık alan üzerinde kurulacak bağ tesisinin, hem üzüm hem de ayva gibi bölgeye özgü tarım ürünlerinin daha verimli şekilde üretilmesine imkan tanıyacağı öngörülüyor.

Yozgat’ın doğal güzellikleri arasında yer alan Karanlıkdere Vadisi, doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin yanı sıra, tarıma ilgi duyan yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Hem doğa ile iç içe bir gün geçirmek hem de bölgenin tarımsal potansiyelini keşfetmek isteyenler için Karanlıkdere Vadisi, Yozgat’ın saklı cennetlerinden biri olmaya aday.