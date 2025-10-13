Rıza Kayaalp’in İzinden Gidiyor

Yiğitler şehri Yozgat’ın gururu, Rıza Kayaalp’in izinden yürüyen genç pehlivan Üzeyir Ayberk Bostan, Balkan Şampiyonası’nda tarih yazdı.

Altın Madalya Kazandı

U20 Güreş Milli Takımı formasıyla ülkemizi temsil eden Üzeyir Ayberk Bostan, Grekoromen 130 kg kategorisinde 1. olarak altın madalya kazandı.

Türk Güreşinin Geleceği

Türk güreşinin geleceği olarak gösterilen bu genç sporcu; azmi, disiplini ve inancıyla hem Yozgat’ın hem de Türkiye’nin gururu oldu. Üzeyir’in bu seviyeye gelmesinde büyük emeği bulunan ilk antrenörü Ahmet Özdemir hoca da sevince ortak oldu. Özdemir, Türk güreşine yeni yüzler kazandırmaya devam ediyor.