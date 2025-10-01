Yozgat’ın yetiştirdiği başarılı futbolculardan ve teknik adamlardan İlhan Özbay, 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Yalovaspor’un teknik direktörlük yardımcılığına getirilerek yeni görevine başladı.

Yalovaspor’un teknik direktörü Fatih Akyel’in yardımcılığına getirilen ve futbolculuk kariyerinde olduğu kadar teknik adamlıkta da dikkat çeken Özbay, Yalovaspor camiasına katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Yeni sezon hedeflerinin ligde güçlü bir şekilde yer almak ve takımı üst sıralara taşımak olduğunu ifade etti.

Yozgatlı teknik adamın göreve başlaması, memleketinde ve futbol camiasında heyecanla karşılandı. Spor çevreleri, İlhan Özbay’ın bilgi, tecrübe ve disiplin anlayışıyla Yalovaspor’a önemli katkılar sunacağı görüşünde birleşti.

Özbay’ın yeni görevinde başarılar dileyen futbol camiası ve Yozgatlı sporseverler, teknik adamın takımını başarılı bir sezon geçirmesi temennisinde bulundu.